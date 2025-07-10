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Dünya

ABD'li yargıç, Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlığı sınırlayan kararına karşı yeniden harekete geçti

ABD'nin New Hampshire eyaletindeki bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlayan yürütme kararından etkilenecek tüm çocukları kapsayan bir toplu dava açacağını söyledi.

Mücahit Oktay  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
ABD'li yargıç, Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlığı sınırlayan kararına karşı yeniden harekete geçti

New York

ABD'nin New Hampshire eyaletindeki bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlayan yürütme kararından etkilenecek tüm çocukları kapsayan bir toplu dava açacağını ve bunu engellemek için ihtiyati tedbir kararı çıkaracağını söyledi.

Yargıç Joseph LaPlante, bir saat süren duruşmanın ardından, Yüksek Mahkeme kararına rağmen Trump’ın; düzensiz göçmenlerin ve ABD’de vizeyle bulunan bazı ebeveynlerin çocukları için geçerli olan doğumla vatandaşlık hakkını iptal eden emrinin, yeniden engellenmesi gerektiğini açıkladı.

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Davacıların bu konuda toplu halde dava açabileceklerini kabul eden Laplante, bu sayede Başkan Trump'ın politikalarının "ülke çapında uygulanmasını engelleyen yeni bir yargı kararı çıkarabileceğini" ifade etti.

LaPlante, görüşünü yazılı olarak açıklayacağını söylerken, ABD hükümetinin itiraz edebilmesi için kararını birkaç gün erteleyeceğini belirtti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve diğer kuruluşlar tarafından temsil edilen davacılar, itirazlarının toplu dava olarak tescil edilmesini ve dava devam ederken Trump'ın kararının uygulanmamasını talep ediyor.

Davacıların avukatları, 8 Temmuz'da mahkemeye sundukları belgelerde, "On binlerce bebek ve ebeveynleri sadece birkaç hafta içinde emrin sayısız zararına maruz kalabilir ve hemen bir ihtiyati tedbire ihtiyaç duyabilirler." ifadelerine yer vermişti.

ABD'de daha önce birkaç federal yargıç, Trump'ın emrinin yürürlüğe girmesini engellemek için ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almış, ancak ABD Yüksek Mahkemesi, 27 Haziran'da bu ihtiyati tedbirleri sınırlandırırken, alt mahkemelere harekete geçmeleri için 30 gün süre vermişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, Trump'ın emrinin 27 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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