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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e yardımların Filistin'de "yıkıcı savaşı" sürdüreceğini belirtti

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Senato'da onaylanan, aralarında İsrail'in de bulunduğu ülkelere yönelik dış yardım paketine, Filistin halkına karşı "yıkıcı savaşın" devamını sağlayacağı gerekçesiyle itiraz etti.

Nuri Aydın  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e yardımların Filistin'de "yıkıcı savaşı" sürdüreceğini belirtti

Istanbul

Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, dış yardıma "hayır" oyu verme gerekçelerini paylaştı.

Açıklamasında Sanders, "Bu akşam dış yardım paketine basit bir nedenden ötürü hayır oyu verdim. ABD vergi mükellefleri, Filistin halkına karşı yıkıcı savaşını sürdürmesi için aşırılık yanlısı Binyamin Netanyahu hükümetine milyarlarca dolar daha vermemelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 34 binden fazla Filistinlinin öldüğüne dikkati çeken Sanders, saldırılarda yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 77 bin kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sanders, "Gazze'de evler, altyapı, sağlık sistemi, eğitim tesisleri yok edildi. Artık yeter. Netanyahu'nun savaş makinesine daha fazla para yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosu, Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da içerisinde yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayarak Beyaz Saray'a göndermişti.

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