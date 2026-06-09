ABD'li Senatör Sanders, ABD-İsrail savunma entegrasyonunu öngören maddeye karşı çıkacağını belirtti

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, başkent Washington'daki Ulusal Basın Kulübü etkinliğinde konuştu.

Sanders, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki maddenin ABD ile İsrail'in savunma sanayilerinin entegrasyonu ve işbirliğini ilerleteceğini aktararak, ABD'nin İsrail ordusuna finansman sağlamaması gerektiğini söyledi.

İlgili maddenin, iki ülke arasındaki savunma ve teknoloji işbirliğini kurumsallaştıracağını belirten Sanders, "Buna çok güçlü şekilde karşı çıkacağım." dedi.

Sanders, Senatoda, İsrail'e yönelik askeri yardımların sonlandırılması için girişimlerde bulunduğunu da hatırlatarak, ABD'nin Orta Doğu politikasında temel değişikliklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.