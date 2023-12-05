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Dünya

ABD'li genetik araştırma şirketi, yaklaşık 6,9 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını açıkladı

ABD'nin California eyaleti merkezli "23andMe" genetik araştırma şirketi, ekim ayında yaklaşık 6,9 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin internet korsanları tarafından çalındığını açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
ABD'li genetik araştırma şirketi, yaklaşık 6,9 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını açıkladı

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, şirketin ismi verilmeyen sözcüsü, ekim ayında "çalındığı" açıklanan verilere ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, şirketin, "akraba bulma" hizmeti sağlayan veri tabanındaki yaklaşık 5,5 milyon kullanıcının kişisel bilgilerine "erişildiğini" bildirdi.

İnternet korsanlarının, 1,4 milyon kişinin kimlik bilgilerinin bulunduğu soy ağacı profillerine ait verilere de ulaştığını aktaran sözcü, erişilen yaklaşık 14 bin hesapla bağlantılı kişilerin verileriyle daha çok kişinin bilgilerinin "çalındığını" ifade etti.

Şirket, "verilerin çalındığını" ve konuya ilişkin soruşturma yapıldığını ekim ayında açıklamış, bu kapsamda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunu bilgilendirmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından korsanların, kullanıcılarının yüzde 0,1'inin hesabına (yaklaşık 14 bin hesap) eriştiği açıklanmıştı.

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