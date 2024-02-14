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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li gazilerden yasaları ihlal gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e silah tedarikini sonlandırması talebi

ABD'de Barış için Gaziler (Veterans for Peace), Gazze'de "soykırım ve katliam" yapan İsrail'e silah gönderilmesinin ülkedeki en az 6 yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle silah tedarikinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Aleyna Çil  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
ABD'li gazilerden yasaları ihlal gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e silah tedarikini sonlandırması talebi

Ankara

Barış için Gaziler grubu internet sitesinde yayımlanan ve ABD Dışişleri Bakanlığına hitaben kaleme alınan mektupta, İsrail'e silah tedarikinin ABD'nin dış yardım, silah ve askeri eylemlere ilişkin en az 6 yasayı ihlal ettiği uyarısında bulundu.

Söz konusu ihlaller arasında anayasadaki "Leahy Yasası", "Soykırım Sözleşmesi Yürütme Yasası", "Dış Yardım Yasası", "Silah İhracat Yasası", "Savaş Suçları Yasası" ve "Konvansiyonel Silah Tedariki Politikası"nı sıralayan grup, Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve ABD'deki bir eyalet mahkemesinin konuya ilişkin kararlarını dikkate almaya çağırdı.

Gaziler grubu, mektupta, "olayları çarpıtan ve cezasız kaldığı soykırım vahşetini sürdüren İsrail'e, ABD yardımını gönderen Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarındaki özensizliğin göz önünde bulundurulması" gerektiğini vurguladı.

Mektupta, görüşlerine yer verilen Barışı Destekleyen Gaziler Yöneticisi Mike Ferner, "Her iyi asker, uygunsuz emri ayırt edebilir. Dışişleri Bakanlığı personelinin aldıkları emirler karşısında dehşete kapılarak yasalara uygun davranacaklarına; konuşmaya cesaret ederek, kıyımın sonlanmasını talep edeceklerine inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığında silah tedariki konusunda bakandan personele herkesin, ilgili yasaları "suç teşkil edecek biçimde ihlal ettiğine" inandıklarını belirten Ferner, "Nefsi müdafaa olarak nitelendirilse de ABD silahlarının soykırımda kullanılmasında bir 'İsrail istisnası' olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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