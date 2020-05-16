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Dünya, Koronavirüs

ABD'li firmadan 'Kovid-19'a karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdikleri' iddiası

ABD'li bir biyoeczacılık firması, insan vücudunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünden koruyan ve virüsü 4 gün içinde vücuttan atan bir antikor keşfettiklerini iddia etti.

Safvan Allahverdi   | 16.05.2020
ABD'li firmadan 'Kovid-19'a karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdikleri' iddiası

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fox News'de yer alan habere göre, California merkezli "Sorrento Therapeutics" adlı firma Kovid-19 virüsüne karşı buldukları antikoru açıkladı.

Firma keşfettikleri STI-1499 adlı antikorun Kovid-19 virüsünü yüzde yüz engellediğini savunurken, söz konusu antikor tedavisinin Kovid-19 aşısı piyasaya çıkmadan aylar önce hazır olabileceğini belirtti.

Konuya dair Fox News'e açıklamalarda bulunan firma CEO'su Dr. Henry Ji, "Tedavinin olduğunu ve yüzde yüz çözüm sunduğunu vurgulamak istiyoruz. Vücudunuzda nötrleştirici antikor varsa, sosyal mesafeye ihtiyacınız yoktur. Hayatı korkmadan normale döndürebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Vücuda girişini engelliyor"

Dr. Ji, geliştirme sürecinde son 10 yıldır topladıkları milyarlarca antikoru test ettiklerini ve aralarında uygun olan yüzlerce antikorun Kovid-19 virüsüne karşı direnç gösterdiğini hatta vücuda girişini engellediğini belirtti.

Söz konusu antikorların içinde özellikle bir tanesinin virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını yüzde yüz engellediğini fark ettiklerini kaydeden Ji, "Antikor, bir virüsün vücuda girişini engellediği zaman o virüs hayatta kalamaz. Hücreye giremezlerse çoğalamazlar. Yani, virüsün hücreyi ele geçirmesini önlersek, virüs sonunda ölür. Vücut da bu virüsten temizlenir. STI-1499 antikoru, virüsün etrafını sararak vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu en iyi çözümdür"

Dr. Ji, ayrıca antikorun yan etkisi olmadığından koruyucu tedavi olarak kullanılabileceğini ve geliştirilebilecek herhangi bir aşıdan daha etkili olabileceğini ileri sürdü.

Ji, "Bu en iyi çözümdür. Aşı yapmanın amacı nötralize edici bir antikoru yaymaktır. Haliyle sizde zaten böyle bir antikor bulunuyorsa aşı ile dağıtılana ihtiyacınız yoktur." dedi.

Covi-Shield olarak adlandırılan kokteyl, üç farklı antikordan oluşacak ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayını alırsa ilk etapta Kovid-19 hastaları ve işe dönen insanlara uygulanacak.

Diğer yandan, bazı uzmanlar ise firmanın iddialarına işaret ederek, "Bu kadar kısa bir zaman içinde yüzde yüz çözümden bahseden söylemlere yüzde yüz şüpheyle yaklaşın." uyarısı yaptı.

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