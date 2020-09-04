Euro
8.83
Dolar
7.44
BIST 100
1,076.34
Altın
1,940.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Demokratlardan başkanlık seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım çağrısı

ABD'li bir grup demokrat senatör, Hazine Bakanı Steve Mnuchin'e ABD istihbarat kuruluşları tarafından 2020 ABD seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 04.09.2020
ABD'li Demokratlardan başkanlık seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım çağrısı

Washington DC

ABD'li 11 Demokrat senatör, istihbarat kuruluşlarının geçen ay Rusların Demokrat başkan adayı Joe Biden aleyhine propaganda yaptığı yönündeki raporuna ilişkin Mnuchin'e yazılı bir mektup gönderdi. 

Mektupta, Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği ve ABD'nin bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanırken Başkan Donald Trump yönetiminden çeşitli yaptırımlarla Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net bir mesaj yollaması istendi. Mektupta, "ABD'nin, Rusya ve vekillerinin devam eden seçim müdahalesine derhal yanıt vermekte, ekonomik ve siyasi baskılarla cezalandırmakta ve yaptırımları önemli ölçüde arttırmakta kararlı olduğu mesajı verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

ABD İstihbarat Komitesi Kıdemli Yetkilisi William Evanina, Ağustos ayında seçimlere dair dış müdehale iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamış, Trump'ın seçilmemesini istemeyen Çin'in Trump aleyhine propagandalar yaptığını belirtirken, Rusya'nın ise Biden aleyhine yoğun kara propaganda çalışmaları yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Evanina, ayrıca Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Andriy Derkach'ı Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi baltalamak için "yolsuzluk iddialarını yaymakla" suçladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 vakaları binin üstünde seyrediyor

Benzer haberler

ABD'li Demokratlardan başkanlık seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım çağrısı

ABD'li Demokratlardan başkanlık seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım çağrısı

AB'den kimyasal silah kullanımı nedeniyle Rusya'ya karşı ortak uluslararası tepki çağrısı

ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle Çin ve BAE merkezli 5 şirkete yaptırım

Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti
UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev

UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev
Rusya Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi

Rusya Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi