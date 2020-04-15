ABD'den Çin'e şeffaflık mesajı

ABD'li Bakan Pompeo'dan Çin Dışişleri Komisyonu Başkanı Jiechi'ye Kovid-19 konusunda şeffaflık mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi ile telefonda görüşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkili mücadele için şeffaflık ve iş birliği vurgusu yaptı.
Washington
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Jiechi ile arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Pompeo'nun, Çin'den ABD'ye yollanan tıbbi malzeme için teşekkür ettiği belirtildi. Pompeo'nun ABD'deki kritik talebi karşılamak adına tıbbi malzeme ihracatının kolaylaştırılmasına vurgu yaptığı kaydedildi.
"Bakan Pompeo Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için tam şeffaflık ve bilgi paylaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı." ifadesine yer verilen açıklamada, tarafların salgının sona ermesi ve küresel sağlık ve refahın yeniden sağlanması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.