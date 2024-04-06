Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,336.10
BTC/USDT
67,799.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı. Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkiinden yayındayız.
logo
Dünya

ABD'li asker, Gazze'deki "işgale son verin" çağrısıyla Beyaz Saray önünde 6 gündür açlık grevi yapıyor

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki siviller için "işgale son verin" çağrısıyla Beyaz Saray önünde 31 Mart'tan bu yana açlık grevi yapıyor.

Salih Okuroğlu, Servet Günerigök  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
ABD'li asker, Gazze'deki "işgale son verin" çağrısıyla Beyaz Saray önünde 6 gündür açlık grevi yapıyor Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Hava Kuvvetleri mensubu ve "Barış İçin Gaziler" (VFP) üyesi olan Hebert, Beyaz Saray önünde 31 Mart'tan bu yana "işgale son verin" çağrısıyla yaptığı açlık grevini AA'ya anlattı.

26 yaşındaki Hebert, Gazze'deki insanların direnci ve İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Bu soykırıma ortak olmayacağım" diyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell'den ilham aldığını belirtti.

Hebert, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısıyla düzenlenen gösterilere katılmak ve İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması adına baskı yapmak istediğini söyledi.

Kongre üyelerinin ofislerini ziyaret etmek için görevinden izin aldığını dile getiren Hebert, "Gazze'de olup bitenlere karşı tamamen empati duyuyorum, 7 Ekim'den kısa bir süre sonrasından beri takip ediyorum ve bunun ne insanlıkla bir bağı ne de haklı bir tarafı var. Bu bir süredir kafamı kurcalayan bir konu çünkü ordu İsrail'e yardım etmekten, silah sağlamaktan doğrudan sorumlu. Ve bu durum kişisel olarak bana ve pek çok başka insana gerçekten büyük zarar verdi." dedi.

Herbert, yaptığı eylem için belirli bir son tarih belirlemediğini vurgulayarak, "işgale son verin" çağrısı yaptı.

İster ateşkes ister insani yardımın artırılması olsun sadece Gazze'de olumlu bir değişim istediğini kaydeden Hebert, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona ermesini umut ettiğini anlattı. Hebert, "Refah'tan yardım girişine izin verilmesinin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Protesto amacının Filistin'deki insanları desteklemenin yanı sıra ordu, Dışişleri Bakanlığı ya da hükümette, insanların konuşmaktan korkmamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Hebert, bunu yaparak büyük bir risk aldığını ve ciddi tepkilerle de karşılaşabileceğine dikkati çekti.

Hebert, "Ama bunu yapmaya hazırım çünkü bu tepkiler Gazze'deki insanların yaşadıklarının yanında hiç kalır." ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının İsrail'in saldırıları hakkında ne düşündükleri sorulduğunda Gazze'ye yönelik desteğin çok az olduğunu söyleyen Hebert, bu durumun Gazze'de neler olup bittiği konusundaki "cehaletten" kaynaklandığını dile getirdi.

Hebert, 6 aydır hatta 76 yıldır devam eden bu durumu insanların şimdiye kadar bilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ama bence aktif görevdeki üyelerde de tepkiyle karşılaşmaları ihtimali nedeniyle seslerini yükseltme korkusu var ve Gazze'ye destek olmak, kendi görüşlerine göre, dış politikamıza alenen karşı çıkmak olarak değerlendirilebilir." dedi.

"İnsani krizi yaratmak için hastanelere saldırıyorlar"

İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının hayatını kaybettiği olay sorulduğunda ise Hebert, bunun İsrail'in şimdiye kadar yaptıklarından farklı bir şey olmadığını söyledi.

Hebert, "Bence bu onların Gazze'de yaptıklarıyla örtüşüyor. UNRWA'nın (BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) fonlarını kesmek için çok sıkı lobi faaliyetleri yürütüyorlar. Kendi yaptıkları soykırımı Filistinliler belgeleyemesin diye gazetecileri hedef almak uğruna ellerinden geleni yapıyorlar. İnsani krizi yaratmak için hastanelere saldırıyorlar. Bu yardım görevlilerinin ölmesi genel anlamda şok edici ama bence bu İsrail'in sivillere karşı yürüttüğü savaşla da örtüşüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
İstanbul'un tarihteki en büyük sınavlarından biri de büyük yangınlar oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Trabzon'da öğrenciler ahşap atölyesinde oyuncak üretiyor

Benzer haberler

Gazze'de öldürülen insani yardım görevlisinin ailesine 102 bin dolar bağış toplandı

Gazze'de öldürülen insani yardım görevlisinin ailesine 102 bin dolar bağış toplandı

İsrail'in saldırılarından kaçanların sığındığı Refah'taki çöp yığınları Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor

ABD'li asker, Gazze'deki "işgale son verin" çağrısıyla Beyaz Saray önünde 6 gündür açlık grevi yapıyor

ABD'de güçlü istihdam verileri faiz indiriminin zamanlamasına dair belirsizliği artırdı

ABD'de güçlü istihdam verileri faiz indiriminin zamanlamasına dair belirsizliği artırdı
Biden'dan Mısır ve Katar liderlerine "ateşkes için Hamas'a baskı" çağrısı

Biden'dan Mısır ve Katar liderlerine "ateşkes için Hamas'a baskı" çağrısı
Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme çalışmaları devam ediyor

Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme çalışmaları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet