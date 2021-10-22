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Dünya

ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 22.10.2021
ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara

ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde bir kaza meydana geldi.

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.

​​​​​​​Baldwin'in sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, kurusıkı silahın ateş alması sonucu meydana gelen olayın bir kaza olduğunu söyledi.

Emniyet yetkililerinin, silahı incelemeye aldığı bilgisi paylaşıldı.

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