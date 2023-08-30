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Dünya

ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında yine 30 saniye "dondu"

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken yine 30 saniyeden fazla donakaldı.

Islam Doğru  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell, kameraların karşısında yine 30 saniye "dondu"

New York

Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü, eyaletin Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıktı.

Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.

O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak.” dedi.

Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.

Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.

Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.

2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.

​​​​​​​McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.

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