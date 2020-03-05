Euro
6.83
Dolar
6.10
BIST 100
112,196.80
Altın
1,658.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

Şerife Çetin   | 05.03.2020
AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.

Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

Yunanistan sınırındaki durumun çok zor olduğuna işaret eden Mamer, "Yunan yetkililerin hem sınırlarını korumasını hem de bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapmasını bekleriz. Yunan yetkililer, çok karmaşık ve zor bir durumda." ifadelerini kullandı.

"Sınırlardaki durum, 'geliyorum' diyen bir krizdi"

Öte yandan AB yetkililerinin Türkiye ziyaretleri ve İdlib'deki durumla ilgili açıklama yapan Sözcü Peter Stano, "AB'yi baskı altına alan sınırlardaki mevcut durumun kabul edilemez" olduğunu savundu.

Stano, Türkiye ile AB'nin "normal duruma" dönmesi gerektiğini vurgulayarak "Yarın düzenlenecek olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı önem taşıyor. Burada üye ülkelerin uçuşa yasak bölge de dahil tüm önerileri ele alınacak." dedi.

Türkiye ve AB'nin ortak hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Stano, "Temel amacımız, Türkiye bağlamında da sığınmacı kapsamında da sorunlara yol açan Suriye krizine çözüm bulmamız." açıklamasında bulundu.

"Sınırlardaki durum, esasen 'geliyorum' diyen bir krizdi" görüşünü dile getiren Stano, Suriye'deki durumun çok ciddi ve İdlib'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans

Benzer haberler

AB Konseyi Başkanı Michel Putin ile 'İdlib'i görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel Putin ile 'İdlib'i görüştü

AB 'Genişleme Dostları' Grubu, Arnavutluk'la müzakerelerin başlatılmasını istiyor

AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık

Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar doğrulandı

Suriyeli sığınmacının öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar doğrulandı
AB Konseyinde bir çalışanda Kovid-19 tespit edildi

AB Konseyinde bir çalışanda Kovid-19 tespit edildi
Sığınmacıların Ege Denizi'nde yaşadığı dram çocukların çığlıklarına yansıdı

Sığınmacıların Ege Denizi'nde yaşadığı dram çocukların çığlıklarına yansıdı