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Dünya

AB'den temsilcisini istenmeyen kişi ilan eden Venezuela'ya tepki

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, "Bu karar sadece Venezuela'nın uluslararası izolasyonunun daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.02.2021
AB'den temsilcisini istenmeyen kişi ilan eden Venezuela'ya tepki

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını geri almasını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Venezuela hükümetinin Caracas'taki AB Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'yı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılması için 72 saat verilmesi kararı hakkında açıklama yaptı.

Karardan derin üzüntü duyduklarını ifade eden Massrali, "Bu karar sadece Venezuela'nın uluslararası izolasyonunun daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

Massrali, kararın geri alınması çağrısında bulunarak, Venezuela'nın siyasi krizi yalnızca diyalog yoluyla aşabileceğini belirtti.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

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