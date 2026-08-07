AB'den Rusya'nın askeri-sanayi kompleksinden 5 kişiye yeni yaptırım

Kallas, yeni yaptırımları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik her yeni saldırının, Rusya üzerindeki baskının artırılması için yeni bir gerekçe oluşturduğunu belirten Kallas, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarına karşılık olarak bugün Rus askeri-sanayi kompleksinde yer alan 5 kişinin daha AB yaptırım listesine alındığını aktardı.

Kallas, Rus ordusunun cephede ilerleme kaydedemediğini de belirterek Moskova'nın bunun yerine sivillere yönelik "terör kampanyasını" tırmandırdığına işaret etti.

AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğinin altını çizen Kallas, "Moskova, savaşı sona erdirene kadar Rusya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Yaptırım listesine alınan kişiler üst düzey görevlerde bulunuyor

AB Konseyinden yeni yaptırımlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine alınan kişilerin savunma ve askeri teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Rus şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunduğu kaydedildi.

Bu kişilerin Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta kullandığı askeri teknoloji ve teçhizatın geliştirilmesi, üretimi veya tedarikinde rol oynadığı ifade edilen açıklamada, listede yer alan isimlerden birinin Rusya'nın İskender-M balistik füzesinde kullanılan sistemler de dahil olmak üzere hassas elektromekanik bileşenler üreten "JSC Serpukhov Plant Metallist" şirketinin Genel Müdürü Ramil Nailevich Badgutdinov olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, RS-28 "Sarmat" füze sistemi de dahil olmak üzere balistik füzelerin üretiminde faaliyet gösteren "JSC Krasnoyarsk Machine-Building Plant" şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Yurevich Dyukarev'in de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırım uygulanan diğer kişiler arasında askeri haberleşme sistemleri üreten Rus şirketlerinin yöneticileri ile insansız hava araçlarına yönelik yazılımlar ve uzayla bağlantılı askeri teknolojiler geliştiren şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugünkü listelemeler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zayıflatan veya tehdit eden eylemleri hedef alan AB'nin kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde kabul edildi." mesajı verildi.

Açıklamada, bu yaptırım rejimi kapsamında listelenen kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve kendilerine doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanacağı belirtilirken, listelenen gerçek kişilere AB'ye giriş yasağı da uygulanacağı aktarıldı.