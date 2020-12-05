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Dünya

AB'den İsrail'e Filistinli çocuğun şehit edildiği saldırıyı soruşturması çağrısı

Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki temsilcilikleri, İsrail'e 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya'nın şehit edildiği saldırının soruşturulması için çağrı yaptı.

Mustafa Deveci   | 05.12.2020
AB'den İsrail'e Filistinli çocuğun şehit edildiği saldırıyı soruşturması çağrısı

Kudüs

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Kudüs ve Ramallah'taki temsilciliklerine ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya'nın İsrail güçlerince şehit edilmesine tepki gösterildi. 

Açıklamada, çocukların uluslararası hukuk kapsamında özel korumaya tabi olduğu hatırlatılarak, "Daha kaç Filistinli çocuk İsrail güvenlik güçleri tarafından aşırı ölümcül güç kullanımına maruz kalacak?" sorusuna yer verildi.

Filistinli çocuğun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilenirken, fail veya faillerin adalete teslim edilmesi için İsrail'in bu olayı hızlı ve tam olarak soruşturması gerektiği dile getirildi.

Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde dün yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestoda 13 yaşındaki Aliyya karnından gerçek mermiyle yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Filistinli kaynaklar Aliyya'nın İsrail güçlerince vurulduğunu dile getirirken, İsrail ordusu El-Mugayyer'deki gösteriye müdahale sırasında gerçek mermi kullanılmadığını iddia etmişti.





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