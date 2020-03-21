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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Dünya

AB'den hükümetlere sınırlardaki 'trafik sorununu çözün' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ulusal hükümetlerin koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bağlamında aldığı sıkı tedbirlerin, yoğun bir trafik sorununa yol açarak insanları ve ürün sevkiyatını sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Şerife Çetin   | 21.03.2020
AB'den hükümetlere sınırlardaki 'trafik sorununu çözün' çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu tedbirlerin gerekli ancak mağduriyeti gidermek için trafik sorununu çözmenin elzem olduğunu söyledi. 

Durumu yakından takip ettiğini aktaran von der Leyen, "Birçok Avrupalı evlerine dönemiyor. Ürün, gıda ve ilaç taşıyan kamyonlar engelleniyor. Bazı sınırlarda düzelme var ancak yoğun trafik sıkışıklığı devam ediyor. Sorunu çözmek için hükümetlerle irtibatımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman trafikte bekleme süresinin 24 saate kadar çıktığını kaydeden von der Leyen, sorunu krizin başında çözmenin önemli olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Romanya ve Bulgaristan sınırında sıkıntının devam ettiğinin altını çizerek, durumu çözmek için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yaptığı açıklamada binlerce Avrupalıyı geri getirmek için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yaklaşık 100 bin kişinin büyükelçiliklere başvurduğunu aktaran Borrell, tüm dünyada ise 300 bin civarında AB vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

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