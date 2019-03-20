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Dünya

AB'den Google'a 1,49 milyar avro para cezası

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 20.03.2019
AB'den Google'a 1,49 milyar avro para cezası

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

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