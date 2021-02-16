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Dünya, Koronavirüs

AB'de Mart-Kasım 2020 döneminde ortalamadan 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti

2020'nin Nisan ayında ortalamadan yüzde 25 fazla ölüm gerçekleşirken, bu oran, ikinci dalganın yaşandığı Kasım'da yüzde 40'a yükseldi. Yaz aylarında aynı oran yüzde 2-3 civarında seyrederken Eylül'de yüzde 8, Ekim'de yüzde 17 oldu.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.02.2021
AB'de Mart-Kasım 2020 döneminde ortalamadan 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2020'nin Mart-Kasım döneminde önceki üç yılın aynı döneminin ortalamasından 450 bin fazla ölüm kayıtlara geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk ve ikinci dalgalarının görüldüğü nisan ve kasım aylarında ortalamanın üzerindeki ölüm sayıları en yüksek seviyelerine ulaştı.

2020'nin Nisan ayında ortalamadan yüzde 25 fazla ölüm gerçekleşirken, bu oran, ikinci dalganın yaşandığı Kasım'da yüzde 40'a yükseldi. Yaz aylarında aynı oran yüzde 2-3 civarında seyrederken Eylül'de yüzde 8, Ekim'de yüzde 17 oldu.

Kasımdaki en fazla artış yüzde 90 ile Bulgaristan, Polonya ve Slovenya'da görüldü. Bu ülkelerden sonra yüzde 60 ile Belçika, yüzde 50 ile Avusturya geldi.

Normalden fazla ölüm sayıları Kovid-19 salgınının yaşandığı döneme denk gelse de Eurostat ölüm sebeplerinde ayrım yapılmadığını, bu istatistiklerin tüm ölümleri içerdiğini bildirdi.

İstatistiklerin salgının ölümcül etkisi hakkında yine de genel bir fikir verdiği, sadece Kovid-19 kaynaklı ölümleri hesaplamanın ülkelerin farklı sınıflandırma ölçütleri nedeniyle doğru bir karşılaştırma imkanı tanımayacağı ifade edildi.

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