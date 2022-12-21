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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

Kasım İleri   | 21.12.2022
ABD'den Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım

Washington

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