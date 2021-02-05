Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den UCM'nin İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarını soruşturma kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, UCM'nin İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili kararına ilişkin, "UCM'nin İsrail personeli üzerinde yetkisini kullanma girişimi konusunda ciddi kaygılarımız var." dedi.

Kasım İleri   | 05.02.2021
ABD'den UCM'nin İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarını soruşturma kararına tepki

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma konusunda yetkili olduğu yönündeki karara tepki göstererek, mahkemenin yetkisinin sadece rızası olan ülkelere ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin talebine münhasır olması gerektiğini iddia etti.

UCM'nin ilk derece dairesinin Filistin toprakları olan Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te işlenen savaş suçlarını soruşturma yetkisinin bulunduğunu açıklaması ABD'de rahatsızlığa yol açtı.

Konuya günlük basın toplantısında değinen Price, "UCM'nin İsrail personeli üzerinde yetkisini kullanma girişimi konusunda ciddi kaygılarımız var. Her zaman duruşumuz, mahkemenin yetkisinin rızası olan ülkelere ve BM Güvenlik Konseyinin talebine münhasır olması gerektiği yönündedir." diye konuştu.

UCM, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.

Mahkemenin ilk derece dairesinin verdiği kararda, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün, soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtilmişti.

Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de içerdiği ifade edilen kararda, Filistin'in diğer üye ülkeler gibi UCM'ye taraf olduğu vurgulanmıştı.

Mahkemenin yargı yetkisine giren toprakları belirlemeyi amaçladığı kaydedilen kararda, UCM'ye taraf devlet olmak için gerekli şartları yerine getiren Filistin'e diğer üye ülkeler gibi muamele edileceği bildirilmişti.

Kararda, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te yapılan ve karşılıklı tanıma ve barış ilkeleri içeren Oslo Anlaşması'nın Filistin'in topraklarının işgal edilmesi durumunu ve mahkemenin yargı yetkisini engellemediği de vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Temsilciler Meclisi'nden Biden'ın Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay
Yunanistan'da Kovid-19'a karşı yeni önlemler alınıyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 Kovid-19 vakası kaydedildi
Belçika Kovid-19 tedbirlerini yumuşatacak
Slovakya’da Kovid-19’un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor

Benzer haberler

ABD'den UCM'nin İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarını soruşturma kararına tepki

ABD'den UCM'nin İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarını soruşturma kararına tepki

Filistin Adalet Bakanı UCM'nin kararını 'tarihi' olarak niteledi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM'nin Filistin lehine verdiği karara tepki

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu Kongre'ye sunmaya hazırlanıyor

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu Kongre'ye sunmaya hazırlanıyor
UCM, Filistin topraklarında işlenen suçlar için mahkemenin yargı yetkisinin olduğuna hükmetti

UCM, Filistin topraklarında işlenen suçlar için mahkemenin yargı yetkisinin olduğuna hükmetti
Çin egemenlik iddiasında bulunduğu karasularına izinsiz giren ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdı

Çin egemenlik iddiasında bulunduğu karasularına izinsiz giren ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdı