Euro
9.26
Dolar
7.81
BIST 100
1,211.51
Altın
1,917.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık füze mühimmatı ve roket sistemi satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 1 milyar 811 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına onay verdi.

Kasım İleri   | 22.10.2020
ABD'den Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık füze mühimmatı ve roket sistemi satışına onay

Washington

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini bildirdi.

Açıklamalardan birinde, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 1 milyar 8 milyon dolar olan 135 adet AGM-84H SLAM-ER seyir füzeleri ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin satış onayının ABD'nin Tayvan'a F-16 uçaklarının satış onayından sonra gelmesi dikkati çekti.

Füzeler, F-16C uçaklarından atılabiliyor

Bu füzeler, F-16C uçaklarından atılabiliyor. Menzili 250 kilometrenin üzerinde olan füze kara ve deniz hedefleri için kullanılabiliyor.

Diğer bir açıklamada ise Tayvan'a 436,1 milyon dolar değerinde 11 adet HIMARS roket sistemlerinin satışına onay verildiği ifade edildi.

Bu satış paketinde HIMARS roket sistemlerinin yanı sıra 64 adet Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri, 7 yüksek performanslı çok amaçlı askeri araç ile ilgili küçük silah ve mühimmatın yer aldığı kaydedildi.

Üçüncü açıklamada ise Ajans, Tayvan'a 376,2 milyon dolar değerinde 6 adet yine F-16 uçaklarında kullanılan MS-110 keşif podu ile 4 yer istasyonu satışının onaylandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Benzer haberler

Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Sudan da İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı

ABD'den Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık füze mühimmatı ve roket sistemi satışına onay

Fed'den 'ılımlı büyüme' değerlendirmesi: Ekonomik faaliyet tüm bölgelerde artmaya devam etti

Fed'den 'ılımlı büyüme' değerlendirmesi: Ekonomik faaliyet tüm bölgelerde artmaya devam etti
ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 40 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 40 milyondan fazla oy kullanıldı
BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında 'ABD'nin kurtarma operasyonu var' iddiası

BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında 'ABD'nin kurtarma operasyonu var' iddiası