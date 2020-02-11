Euro
6.58
Dolar
6.03
BIST 100
119,289.40
Altın
1,568.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Tevfik Durul   | 11.02.2020
ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtildi. 

Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine dikkatin çekildiği paylaşımda, bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellediği kaydedildi.

Paylaşımda, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı

ABD'den Suriye'de ateşkes çağrısı

ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı