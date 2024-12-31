Dolar
35.37
Euro
36.63
Altın
2,623.31
ETH/USDT
3,367.30
BTC/USDT
94,239.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı

ABD, Rusya ve İran bağlantılı bazı kişi ve gruplara 2024 seçimlerine müdahil oldukları iddiasıyla yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı

New York

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi" ile Moskova merkezli "Jeopolitik Uzmanlık Merkezi" ve başkanı Valery Korovin'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Söz konusu kişi ve grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları, seçim sürecini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi tetiklemeye çalıştıkları iddia edilen açıklamada, ABD'nin, seçim süreçlerine müdahil olan "kötü niyetli aktör ve faaliyetleri" yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Maarif Vakfından Kırgızistan'da FETÖ okullarının devriyle ilgili açıklama
Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu
Rize'de yağışın ardından heyelan oluştu
Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor

Benzer haberler

ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı

ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı

ABD, Yemen'de Husilere ait hedeflere birden fazla saldırı düzenlediğini duyurdu

Karadağ, kripto para şirketi kurucusu Do Kwon'u ABD'ye iade etti

Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi

Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi
Esed'in Suriye'deki iç savaşı bastırmak için kullandığı pek çok isim yaptırım listelerinde yer alıyor

Esed'in Suriye'deki iç savaşı bastırmak için kullandığı pek çok isim yaptırım listelerinde yer alıyor
"Orta Doğu Ahengi": Bölge için ne planlanıyor?

"Orta Doğu Ahengi": Bölge için ne planlanıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet