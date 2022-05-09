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Rusya’da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’daki Kızıl Meydan’da tören düzenleniyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

Dilara Zengin Okay   | 09.05.2022
ABD'den Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım

Washington

G7 liderlerinin çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş kabiliyeti açısından kritik önem taşıyan kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bunlar arasında Rusya'nın en önemli iki bankasının yönetim kurulu üyeleri, bir Rus devlet bankası ve 10 bağlı kuruluşu, devlet destekli bir silah üreticisi ile devlet kontrolündeki üç televizyon kanalının yer aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın 8 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin önemli bankalarından Gazprombank'ın da 27 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, devlete ait Moskova Sanayi Bankası ve 10 iştirakine de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Rusya'nın askeri ve istihbarat servislerine tedarik sağlayan savunma şirketi Promtekhnologiya'nın da yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın 3 televizyon kanalının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya ve Rus seçkinleri tarafından yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan hizmetlere erişimi kesmek için de harekete geçildiği, Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yasaklandığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.

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