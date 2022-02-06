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Dünya

ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.

Betül Yürük   | 06.02.2022
ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti

New York

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.


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