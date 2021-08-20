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Dünya

ABD'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD yönetimi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve Rusya'nın kimyasal silah programıyla ilgili 9 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin   | 20.08.2021
ABD'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) ile ABD Dışişleri Bakanlığının, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesinin yıl dönümünde yeni yaptırımlar uyguladığı bildirildi.

Açıklamada, OFAC'ın Navalnıy'ın zehirlenmesine veya Rusya'nın kimyasal silah programına dahil olan 9 Rus yetkili ve 2 Rus kuruluşunu yaptırım listesine eklediği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya'nın kimyasal silah kabiliyetini geliştirmek için faaliyet gösteren Rusya Savunma Bakanlığına bağlı 2 bilimsel laboratuvarı yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

Navalnıy'ın zehirlenmesi

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalnıy, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya’ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.

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