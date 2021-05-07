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Dünya

ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesinden derin endişe duyulduğu açıklaması

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 07.05.2021
ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesinden derin endişe duyulduğu açıklaması

Washington

Günlük basın toplantısında Porter, "Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir." dedi.

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

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