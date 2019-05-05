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Dünya

ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, İsrail'in Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmazken, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

Kasım İleri,Safvan Allahverdi   | 05.05.2019
ABD'den İsrail'in AA ofisinin de vurulduğu hava saldırılarına destek

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Anadolu Ajansı (AA) ofisine yapılan saldırıya değinmeyerek, "İsrail'in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini" belirtti.

Sözcü Ortagus, "ABD, Gazze'den Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın İsrail'deki masum sivillere ve toplumlara yönelik devam eden yoğun roket atışını kınıyor. Şiddetin sorumlulularına derhal bu saldırganlığı durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in yanındayız"

Ortagus, "İsrail'in yanındayız ve menfur saldırılara karşı kendini savunma hakkını tam destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemiş, İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle gerçekleştirdiği saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bilgi bulunmuyor.

​İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

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