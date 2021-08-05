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Dünya

ABD'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye 'diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere bir an önce dönme" çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 05.08.2021
ABD'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye 'diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme' çağrısı

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, İran'da yeni hükümetin tutumunun ne olacağını beklediklerini ve ABD'nin buna göre ortaklarıyla istişare edip yanıt vereceğini belirtti.

Sözcü Price, "Cumhurbaşkanı Reisi'ye mesajımız biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Nükleer anlaşmaya geri dönme fırsatının sonsuza dek sürmeyeceğini de söyleyen Price, "Bu yüzden yeni İran hükümetine diplomasiye dönme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da bugün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir." açıklaması yapmıştı.

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