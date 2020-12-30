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Dünya

ABD'den Irak ordusuna 'Yeşil Bölge'nin korunması için' zırhlı araç desteği

ABD, Irak ordusuna başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin korunmasında kullanılması için 30 zırhlı araç desteğinde bulundu.

Haydar Karaalp   | 30.12.2020
ABD'den Irak ordusuna 'Yeşil Bölge'nin korunması için' zırhlı araç desteği Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Bağdat

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge ile Bağdat'ın merkezinin güvenliğini sağlaması için Irak ordusuna 30 zırhlı araç teslim edildiği belirtildi. 

Bunun ABD ile Irak ordusu arasındaki güvenlik iş birliğinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, "Irak halkı için istikrarlı ve güvenli bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor.

Yaşananlar üzerine ABD'li diplomatların büyükelçilikten ayrıldığı iddia edilmişti.

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