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Dünya

ABD'den Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden 5 kuruluşa ithalat engeli

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 5 kuruluştan pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını engelleyeceğini duyurdu.

Dilara Zengin   | 15.09.2020
ABD'den Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden 5 kuruluşa ithalat engeli

Washington

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin Uygur halkı ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı sistematik insan hakları ihlalleri işlediği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan işçilerce üretilen ürünlere yönelik 5 karar yayımlandığı bildirildi. 

Bu kapsamda, bölgede Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 4 şirket ve bir üretim tesisinde üretilen pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatının engelleneceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin zorla çalıştırıldığı yerlerde üretilen malların sevkiyatının durdurulacağı ve bu malların ABD'ye ithalatının önleneceğini belirtti.

Pompeo, "Bu kararlar, dünyanın Çin'in Sincan'daki Uygurlara ve diğer Müslüman azınlık gruplarının üyelerine karşı işlediği insan hakları ihlallerini sineye çekmeyeceğini gösteriyor. Bu, bireyleri zorla çalışmaya maruz bırakmayı, onları nasıl ve nerede çalışacaklarını seçme özgürlüklerinden mahrum bırakmayı da içeriyor." ifadesini kullandı.

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