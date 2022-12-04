ABD'den "Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlere karşı çıkacağız" mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ve ilhaka karşı çıkacaklarını ve Binyamin Netanyahu başbakanlığında kurulacak hükümeti eylemlerine göre değerlendireceklerini söyledi.
Washington DC
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da solcu, İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında bir konuşma yaptı.
ABD'nin Netanyahu hükümetini aşırı sağcı yapısına göre değil eylemlerine göre değerlendireceğini belirten Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.