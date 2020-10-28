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Dünya

ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'meşrulaştırmak' için yeni adım

ABD yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için yeni bir adım attı.

Mustafa Deveci   | 28.10.2020
ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'meşrulaştırmak' için yeni adım

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim biriminde bir araya geldi. 

Netanyahu ile Friedman burada, İsrail ile ABD arasındaki bilimsel iş birliğinin genişletilerek işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde de uygulanmasını öngören bir anlaşma imzaladı.

Daha önce Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı alan ABD, bu anlaşmayla söz konusu yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için yeni bir adım daha atmış oldu.

Netanyahu, imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın önemine işaret ederek, "Bu, 1967 sınırlarının ötesinde İsrail'e ait herhangi bir şeyi gayrimeşrulaştırmak isteyenlere karşı kazanılmış önemli bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Friedman ise söz konusu anlaşmanın yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine atıfta bulunarak, "Eski bir yanlışı düzeltiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" gören kararı imzalamıştı.

Washington yönetimi, Kasım 2019'da da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.



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