Euro
6.87
Dolar
6.12
BIST 100
111,815.10
Altın
1,677.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım

ABD yönetimi, Bangladeş'e sığınan ve Myanmar'da ülke içinde yerinden edilen Arakanlı Müslümanlar için 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım yapılacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 06.03.2020
ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Myanmar'ın Arakan eyaletinde maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kaçarak ülkenin başka bölgelerine ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yapılacak insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım yapılacağını kaydeden Ortagus, Arakan'da şiddet olaylarının en üst seviyeye ulaştığı Ağustos 2017'den bu yana Arakanlı Müslümanlar için yapılan insani yardımın 820 milyon doları aştığını vurguladı.

Morgan Ortagus, söz konusu miktarın Arakanlı Müslümanların eğitim, acil durum iletişimi, gıda güvenliği, sağlık, beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçları için kullanılacağına işaret etti.

Ortagus, "Myanmar yönetimini, zorla yerinden edilen kişilerin kendi rızasıyla güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde topraklarına dönmelerini sağlayacak şartları oluşturmaya davet etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans

Benzer haberler

ABD'den Türkiye ile Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkes anlaşmasına' destek

ABD'den Türkiye ile Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkes anlaşmasına' destek

ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım

ABD Senatosundan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi

ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu

İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir