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Dünya

ABD'deki yetişkinlerin yarısının sağlığı, çocukken kurşunlu hava solumaktan etkilendi

ABD'de yapılan araştırma, ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık yarısının çocukken havadaki zararlı kurşunu soluduğu için sağlığının etkilendiğini ortaya koydu.

Mücahit Oktay   | 08.03.2022
ABD'deki yetişkinlerin yarısının sağlığı, çocukken kurşunlu hava solumaktan etkilendi

New York

Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayınladığı bir makalede, 2015 yılında yetişkin olan 170 milyondan fazla ABD'linin, çocukken soluduğu havadan sağlığını bozacak seviyede kurşuna maruz kaldığı belirtildi.

Araştırmacılar, 1940 ve 2015 yılları arasında ülkede erken çocukluk döneminde kurşunlu hava soluyanların ne kadar yaygın olduğunu incelemek için kandaki kurşun seviyesi, nüfus sayımı ve kurşunlu benzin tüketim verilerini kullandıklarını ifade etti.

Bilim adamları, ABD'li yetişkin nüfusunun yarısının, desilitre başına beş mikrogramı aşan kurşun seviyelerine maruz kaldığını tespit etti.

Ayrıca, Florida Eyalet Üniversitesi ve Duke Üniversitesi bilim adamları, 1950-1981 arasında ABD'de doğan çocukların yüzde 90'ının kanındaki kurşun seviyesinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) belirlediği limitten yüksek olduğunu, bunun çocukların zekasında yüzde 2,6'lık düşüşe sebep olduğunu ortaya koydu.

ABD'de, kara yolu taşıtları için kurşunlu benzin, zararlı olduğu gerekçesiyle 1970'lerden başlayarak aşamalı olarak kaldırılmış ve 1996'da tamamen yasaklanmıştı.

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