ABD'deki Türk toplumundan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama
ABD’de yaklaşık 155 Türk derneğinin çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı.
New York
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Melih Bektaş, AA’ya yaptığı yazılı açıklamada, bunun ifade özgürlüğü değil nefret suçu kapsamda olduğunu dile getirdi.
Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı kınadıklarını belirten Bektaş, saygısız hareketin kınanması için Amerikalı siyasetçiler nezdinde de harekete geçtiklerini kaydetti.
Bektaş, açıklamasında, "Bir inancın kutsal kitabını yakmak hiçbir pozitif katkı sağlamamakla beraber toplumu nefrete, şiddete ve çatışmaya yönlendirmekten başka hiçbir şey yapmaz. Bu ve bunun gibi toplumu tahrik eden hareketlerden kaçınmalı ve her türlü inanca saygı duyulmalı. 21. yüzyılda İsveç gibi bir ülkede bu tarz faşizan hareketlerin yaşandığını görmek son derece üzücü." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.