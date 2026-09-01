ABD'deki Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polislerce öldürüldü
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir kadını bıçaklayarak öldüren ve bir erkeği yaralayan kadın saldırgan, polisin açtığı ateş sonucu öldü.
Nuri Aydın
01 Eylül 2026•Güncelleme: 01 Eylül 2026
Fotoğraf: Selçuk Acar / AA
İSTANBUL
New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch'in basına yaptığı açıklamaya göre, 49 yaşındaki saldırgan Times Meydanı'nda alışveriş çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekilere saldırdı.
Saldırgan, metro istasyonundan çıkan 68 yaşındaki bir erkeği ve kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kadını karın bölgelerinden bıçakladı.
[1/20] ABD'nin New York kentindeki Times Square'de meydana gelen bıçaklı saldırı ve polis müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, West 42. Cadde ile Seventh Avenue yakınlarında kan izleri ve boş kovanların bulunduğu noktalara delil işaretleyicileri yerleştirdi. Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
[2/20] Ekipler, West 42. Cadde ile Seventh Avenue yakınlarında kan izleri ve boş kovanların bulunduğu noktalara delil işaretleyicileri yerleştirdi.
[3/20] Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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[10/20] ABD'nin New York kentindeki Times Square'de meydana gelen bıçaklı saldırının ardından basın toplantısı düzenlendi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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[1/20] ABD'nin New York kentindeki Times Square'de meydana gelen bıçaklı saldırı ve polis müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, West 42. Cadde ile Seventh Avenue yakınlarında kan izleri ve boş kovanların bulunduğu noktalara delil işaretleyicileri yerleştirdi. Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
[2/20] Ekipler, West 42. Cadde ile Seventh Avenue yakınlarında kan izleri ve boş kovanların bulunduğu noktalara delil işaretleyicileri yerleştirdi.
[3/20] Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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[10/20] ABD'nin New York kentindeki Times Square'de meydana gelen bıçaklı saldırının ardından basın toplantısı düzenlendi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadın hayatını kaybetti, diğerinin ise tedavisi sürüyor.
Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, en az 10 polisin etrafını sardığı kadının elindeki bıçakları bırakmayı reddettiği ve görevlilere tehditler savurduğu görüldü.
Şok tabancası kullanılmasına rağmen durmayan ve bıçaklarla polislerin üzerine yürüyen kadın, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu.
Olay yerinde kelepçelenerek ilk yardımı yapılan ve hastaneye kaldırılan saldırgan yaşamını yitirdi.
Yetkililer, terör bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunamayan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.