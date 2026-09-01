ABD'deki Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polislerce öldürüldü

[1/20] ABD'nin New York kentindeki Times Square'de meydana gelen bıçaklı saldırı ve polis müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, West 42. Cadde ile Seventh Avenue yakınlarında kan izleri ve boş kovanların bulunduğu noktalara delil işaretleyicileri yerleştirdi. Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

[2/20] Ekipler, West 42. Cadde ile Seventh Avenue yakınlarında kan izleri ve boş kovanların bulunduğu noktalara delil işaretleyicileri yerleştirdi.

[3/20] Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerinde birden fazla bıçak ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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[10/20] ABD'nin New York kentindeki Times Square'de meydana gelen bıçaklı saldırının ardından basın toplantısı düzenlendi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan şüpheli, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli ile saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralı erkeğin durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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