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Dünya

ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu ISNA'dan tartışmalı Ayasofya açıklaması konusunda geri adım

Kuzey Amerika İslam Toplumu'ndan, daha önce tepki çeken Ayasofya’nın tekrar cami olarak açılması hakkındaki değerlendirmesinde geri adım attı.

İslam Doğru   | 17.07.2020
ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu ISNA'dan tartışmalı Ayasofya açıklaması konusunda geri adım

New York

ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu Kuzey Amerika İslam Toplumu'ndan (ISNA), daha önce tepki çeken Ayasofya’nın tekrar cami olarak açılması hakkındaki değerlendirmeye yönelik bir açıklama yapıldı.

ISNA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Politikamız tartışmalı uluslararası meselelere girmemektir. Dolayısıyla ISNA Ayasofya ile ilgili son gelişmeler hakkında bir açıklama yapmamıştır." ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamanın altında imzası bulunan ISNA Başkanı Dr. Sayyid M. Syeed, konuya ilişkin tepki çeken açıklamasının kendi düşüncesini yansıttığını belirterek, bununla İslam tarihi ışığında belirli bir entellektüel daireyi teolojik tartışmaya dahil etmeyi amaçladığını savundu.

ISNA adına yapılan Ayasofya açıklamasına tepki yağmıştı

Amerika'nın Yunan Ortodoks Başpiskoposluğuna ait resmi internet sitesinde yayımlanan Dr. Sayyid M. Syeed imzalı açıklamada, Ayasofya’yı cami yapmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikna edilmesi, bunun Yunan ve Rus Ortodoksları başta olmak üzere dünyadaki Hristiyanlarda yaralar açacağı öne sürülmüştü.

ISNA’nın resmi duyurusu şeklinde sunulan açıklama, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumunda büyük şaşkınlık ve tepkilere neden olmuş, ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşu liderleri ve temsilcileri Syeed’i özür dilemeye ve ISNA’dan istifa etmeye çağırmıştı.

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