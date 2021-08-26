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Dünya

ABD'deki Kongre binası baskınında darbedilen polislerden Trump ve destekçilerine dava

ABD'nin Kongre binasına yapılan baskında saldırıya uğrayan polis memurları, eski Başkan Donald Trump, ekibi ve destekçilerine dava açtı.

Mücahit Oktay   | 26.08.2021
ABD'deki Kongre binası baskınında darbedilen polislerden Trump ve destekçilerine dava Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

New York

Başkent Washington'da 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskınında darbedilen polis memurlarının dava dilekçesinde, Trump ve destekçileri, "aşırı sağcı şiddet yanlısı grupların üyelerini" yönlendirerek seçimin Kongre'de onaylanmasını engellemekle suçlandı.

Washington'daki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Trump'ın "Beyaz üstünlükçüler, şiddet yanlısı gruplar ve kampanya destekçileriyle birlikte çalıştığı ve iktidarda kalmak için terör eylemleri gerçekleştirdiği" iddia edildi.

Hukuka Dayalı Sivil Haklar Hukukçular Komitesi, yedi polis memuru adına yaptığı başvuruda, Trump ve kampanya yönetimi, lobici danışmanı Roger Stone ile birlikte eski Başkana destek için 6 Ocak'ta Washington'da bulunan "Proud Boys ve Oath Keepers" isimli aşırılık yanlısı grupların üyelerinden şikayetçi oldu.

Trump ve destekçilerine karşı geçen aylarda, Demokrat Kongre üyeleri tarafından da benzer iki dava açılmıştı.

Bir Meclis komitesi de o gün olanları araştırmak için çalışma başlatmış, istihbarat, kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kurumlarından o güne dair bazı belgelere ulaşma izni talep etmişti.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve en az 535 gösterici değişik suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

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