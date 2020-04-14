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Dünya

ABD'deki kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçti

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Zehra Ulucak   | 14.04.2020
ABD'deki kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçti

Ankara

Yetkililer, fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 11, Güney Carolina eyaletinde 9, Georgia eyaletinde 8, Tennessee eyaletinde 3 kişinin, Arkansas ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de 1'er kişinin öldüğünü belirtti. 

NBC News'in haberine göre, 24 saatte 41 kasırga meydana geldiği aktarılırken, Louisiana ve Alabama eyaleti valileri, kuvvetli fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesine yardımcı olmak için "acil durum" ilan etti.

Yüzlerce ev ve binada hasar oluştu

Fırtına ve kasırgalar nedeniyle yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken ağaçlar, elektrik telleri devrildi.

Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Tennessee'de en az 150 ev ve iş yerinin hasar gördüğü kaydedilirken, Louisiana eyaletinin Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, CNN'e yaptığı açıklamada, "Burada da en az 200-300 ev hasar gördü." demişti.

Sosyal mesafe kuralları kaldırılmıştı

Kötü hava koşullarının etkili olduğu eyaletlerde yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını kaldırarak, vatandaşlardan "kasırgadan korunmaya öncelik vermelerini" istedi ve yüzlerini kapatarak güvenli barınaklarda toplanabileceklerini duyurmuştu.

Mississippi Valisi Tate Reeves pazar gecesi eyalet genelinde etkili olan fırtına ve kasırgalar nedeniyle "acil durum" ilan ederken, Twitter'dan "Paskalya Bayramı'nı kimse böyle kutlamıyor ama ölümü ve yeniden dirilmeyi düşündüğümüz şu günde birlikte ayağa kalkacağımıza inancımız tam." ifadesini kullanmıştı.

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