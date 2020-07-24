Euro
7.97
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya’da 2020 Uluslararası Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Lansman Töreni’nde konuşuyor. Ayasofya Camii’nde yatsı namazı kılınıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle kapalı bulunan okulların yeni eğitim öğretim yılında açılabileceği tavsiyesinde bulundu.

İslam Doğru   | 24.07.2020
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) resmi sitesinden yayımlanan yeni kılavuzda, anaokulundan liseye kadar her seviyede okulun bölgelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yoğunluğuna göre belli tedbirleri alarak yaz sonu öğrencileri kabul edebileceği belirtildi. 

Açıklamada, çocukların muhtemelen şiddetli semptom göstermeyeceği ve okullarda virüsü yaymayacağı kaydedilerek, "Mevcut en iyi kanıtlar Kovid-19'un okul çağındaki çocuklar için nispeten düşük risk oluşturduğunu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Direktör Robert Redfield de okulların açılmasının halk sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Okulların kapanması ailelerin ve çocukların hayatını bozdu, gençlerin üzerinde olumsuz etkileri oldu." ifadelerini paylaştı.

CDC'nin açıklamasında okulda öğrencilerin salgın belirtilerine karşı günlük olarak gözlemlenmesi, sosyal mesafeye uyulması ve vaka görülmesi halinde yerel sağlık yetkilileri ile temasa geçilmesi önerileri sıralandı.

ABD'de güney ve batı eyaletlerinde Kovid-19 vakalarında artış devam ederken, mart ayından beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor ve Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı basın toplantısında, "Okulların tekrar açılması anne babaların işlerine gidip ailelerinin geçimini temin etmesi için kritik öneme sahip. Bu büyük bir problem ve okullar güvenli bir şekilde açılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi
ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak
Fransa, yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle İspanya sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı

Benzer haberler

ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi

ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak

ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak
Fransa, yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle İspanya sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu

Fransa, yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle İspanya sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı