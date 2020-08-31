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Dünya

ABD'deki başkanlık yarışında Biden önde, Trump arayı kapatıyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında anketlerde, Demokrat aday Joe Biden önde görünürken, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde arayı kapattığı görülüyor.

Dildar Baykan   | 31.08.2020
ABD'deki başkanlık yarışında Biden önde, Trump arayı kapatıyor

Washington

ABD'de Demokrat aday Joe Biden ve mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, partilerinin kurultaylarında resmi olarak başkan adayı olmalarının ardından, seçim atmosferinde gözler anketlere çevrildi. 

ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump'ın ortalama yüzde 6,9 önünde götürüyor.

Biden'ın 28 Temmuz'da ulusal çapta yüzde 9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump'ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor.

Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek "swing (salıncak)" eyaletlerde yaptı.

Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan'da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6'ya düştü. Bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 7,4 önündeyken, bugün bu rakamın yüzde 5,8'e düştüğü görülüyor.

Wisconsin'de 28 Temmuz'da, yüzde 6,4 önde olan Biden, şu anda bu eyalette yalnızca 3,5 önde görülüyor. Aynı tarih aralığında Biden'ın yarışta Trump'a attığı fark, Florida'da yüzde 7,8'den yüzde 3,7'ye, Arizona'da ise yüzde 4'ten, yüzde 2,2'ye geriledi.

Öte yandan Kuzey Carolina'da Biden, 28 Temmuz'da yüzde 3,8 önde iken, şu anda Trump'ın, Biden'ın yüzde 0,3 önüne geçtiği görülüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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