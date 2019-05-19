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Dünya

ABD'de yüzlerce kişi Diyanet Camisi'nin kundaklanmasını protesto etti

ABD'de New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması, Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen etkinlikle protesto edildi.

Hakan Çopur   | 19.05.2019
ABD'de yüzlerce kişi Diyanet Camisi'nin kundaklanmasını protesto etti

Washington

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyalet sınırları içinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA), kundaklanan New Haven Diyanet Camisi için bir etkinlik düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, 12 Mayıs'ta New Haven Diyanet Camisi'nin kundaklanması olayı protesto edilirken, katılımcılar İslamofobi ve yabancı düşmanlığı karşıtı mesajlar verdi.

DCA Başkanı Fatih Kanca, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcisi Zainab Chaudry, Amerikalı vaiz Şeyh Yusuf Estes, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü temsilcileri ile Amerikalı Hıristiyan ve Yahudi toplumunun bazı temsilcileri, yaptıkları konuşmalarla, bir caminin kundaklanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

12 Mayıs'ta kundaklanan, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Cami yönetimi, ABD'deki diyanet yetkilileri, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri ve bölgede yaşayan yerel halk ile dayanışma içinde camiyi en kısa sürede tamir ederek yeniden ibadete açacaklarını duyurmuştu.

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