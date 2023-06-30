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Dünya

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Biden'ın öğrenci kredileri için çıkardığı affı bozdu

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Joe Biden'ın geçen yıl çıkardığı 430 milyar dolarlık öğrenci borçlarının silinmesi ya da azaltılmasına yönelik affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Şeyma Uzundere  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Biden'ın öğrenci kredileri için çıkardığı affı bozdu

Ankara

Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçi Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska ve South Carolina eyalet temsilcilerinin, öğrenci kredilerinin silinmesi planının hükümetin yetki alanını aştığı gerekçesiyle açtığı davada Biden yönetimi aleyhine karar verdi.

Mahkeme, hükümetin 43 milyon kişiyi ilgilendiren af kararını 3'e karşı 6 oyla bozdu.

Biden Yüksek Mahkemenin kararına tepki gösterdi

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, af planının Kovid-19 salgınından etkilenen milyonlarca Amerikalı için hayat kurtarıcı olabileceğini, mahkemenin kararının "yanlış" olduğuna inandığını söyledi.

Başkan Biden, "Cumhuriyetçi seçilmiş yetkililerin" salgın nedeniyle işletmelere verilen ve sonra affedilen kredi borçlarına ses çıkarmayıp, milyonlarca ABD’li çalışana yardım sağlanmasına yönelik plana karşı çıkarak "iki yüzlü" davrandığını belirtti.

Öğrenci kredisi geri ödemeleri ve af

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ancak Biden'in öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesinin engeline takılmıştı.

Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'in öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, "Kongrenin yasama gücünün anayasaya aykırı kullanımı" olduğuna hükmetmişti.

Biden yönetimi 2003'te Kongrenin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava Cumhuriyetçi eyaletler tarafından Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

Biden yönetimi, plan kapsamında şu ana kadar 26 milyon kişinin 20 bin dolara kadar federal öğrenci kredisi affı için başvurduğunu belirtiyor.

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