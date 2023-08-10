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Dünya

ABD'de yılın ilk yarısındaki fırtınaların sigorta kapsamındaki zararı 34 milyar dolara ulaştı

ABD'de yılın ilk yarısında meydana gelen şiddetli fırtınaların yol açtığı sigorta kapsamındaki maddi zararın 34 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Salih Okuroğlu  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
ABD'de yılın ilk yarısındaki fırtınaların sigorta kapsamındaki zararı 34 milyar dolara ulaştı

Ankara

İsviçreli reasürans şirketlerinden Swiss Re'nin açıklamasına göre, ABD'de bu yılın ilk 6 ayında, sigorta kapsamında 1 milyar dolar ve üzeri zarara neden olan 10 fırtına yaşandı. Bu sayı son 10 yılda kaydedilen ortalamanın neredeyse 2 katı.

Bu kapsamda yılın ilk yarısında gerçekleşen fırtınalardan dolayı sigorta kapsamındaki hasar 34 milyar dolara ulaştı.

Swiss Re'nin Başekonomisti Jerome Jean Haegeli, iklim değişikliğinin etkilerinin şimdiden sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve şiddetli yağış gibi olaylarda görülebildiğine işaret ederek, kıyı ve nehir bölgelerindeki arazi kullanımına ve yerleşim bölgelerinin konumunun önemine vurgu yaptı.

Bir diğer reasürans şirketi Munich Re'nin rakamlarına göre, haziranda Teksas eyaletini vuran fırtınalar, bu yıl ABD'de yaşanan en yüksek maliyetli tekil olay olurken, sadece bu fırtınaların maliyetinin 8,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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