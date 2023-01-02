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Dünya

ABD'de yeni yıl kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

ABD'nin Florida ve Alabama eyaletlerinde yeni yıla girilirken hız kesmeyen silahlı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mücahit Oktay   | 02.01.2023
ABD'de yeni yıl kutlamalarındaki silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

New York

Florida'da, Ocala Polis Departmanı, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, pazar günü erken saatlerde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, pazar günü saat 04.30 sıralarında yaklaşık 100 kişilik bir kalabalığın toplandığı bölgeden silah seslerinin duyulduğu, Davonta Harris (30) ve Abdul Hakeem Van Croskey (24) isimli iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Florida'daki olaydan birkaç saat önce Alabama eyaletindeki silahlı saldırıda da 1 kişi hayatını kaybederken bazısı ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yerel polis, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Dauphin Caddesi'nin birkaç blok ötesinde yaşanan silahlı saldırıda 24 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından geçekleştirilen silahlı saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili bir zanlının gözaltında olduğunu kaydetti.

Silahlı saldırıda kurşun isabet eden 17-57 yaş arasındaki yaralıların yerel hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Times Meydanı'nda polise saldırı

Öte yandan, yılbaşı gecesi geleneksel kutlamaların yapıldığı New York'taki Times Meydanı'nda da bir kişi polise palalı saldırı girişiminde bulunmuştu.

New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında, "19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı.

Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini söylemişti.

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