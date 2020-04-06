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Dünya, Koronavirüs

ABD'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 654'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.

İslam Doğru   | 06.04.2020
ABD'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 654'e yükseldi

New York
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.


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