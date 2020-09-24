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Dünya, Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ülkede yeni konut satışları, ağustosta yüzde 4,8 artarak 1 milyon 11 bine yükseldi.

Dilara Zengin   | 24.09.2020
ABD'de yeni konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Washington

ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 4,8 artarak 1 milyon 11 bine yükseldi ve Eylül 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı. ABD'de bu dönemde 1 milyon 11 bin yeni konut satıldı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve Eylül 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye tırmanan yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 1 azalışla 895 bine gerilemesi bekleniyordu.

Böylece yeni konut satışları, ekonomik normalleşme ve düşük faiz oranlarının etkisiyle mayısta yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürdü.

Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 43,2 arttı.

Ayrıca, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 901 binden 965 bine revize edildi.

ABD'de ağustos ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 6 azalışla 369 bin dolara geriledi.

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