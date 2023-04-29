Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

ABD'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 9 farklı noktada oy verme işlemi başladı.

Şerife Çetin  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

New York

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'deki seçmenler sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

ABD genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
'Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde gençler üniversiteye hazırlanıyor'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan'da vatandaşlarla buluştu

Benzer haberler

ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

ABD'de iki askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 asker öldü

İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı

ABD'de ilk defa bir askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi

ABD'de ilk defa bir askeri tesise yaşayan siyahinin adı verildi
ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak

ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak
ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet