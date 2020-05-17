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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Türk vatandaşının geç tanı konulduğu için Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği iddiası

ABD'de Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Mücahit Oktay   | 17.05.2020
ABD'de Türk vatandaşının geç tanı konulduğu için Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği iddiası

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ilk iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu.

Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek.

Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.



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